Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Penultimo fine settimana di regular season per gran parte delle giovanili granata. Si esalta l'Under 18, vittoriosa al Viola Park contro la Fiorentina, e sorride anche l'Under 16, che vince con il Pisa e si regala un ultimo turno che può valere le fasi finali. Meno positivi i pareggi di Under 17 e Under 15. I primi dovranno sperare in un pass all'ultima giornata, mentre l'U15 pareggia a La Spezia si qualifica come quinta e non quarta. Di seguito il resoconto del fine settimana delle giovanili maschili granata.