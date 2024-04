Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Il resoconto del fine settimana delle giovanili granata: Under 17, Under 16 e Under 15 maschili staccano il pass per la fase finale

Irene Nicola Redattore 29 aprile 2024 (modifica il 29 aprile 2024 | 14:27)

SG MASCHILE — Ora è ufficiale. Il Torino porterà tre squadre giovanili alle fasi finali: Under 17, Under 16 e Under 15. Un risultato storico per i torelli, che si sono guadagnati il diritto a competere nella corsa scudetto. L'Under 15 aveva già strappato il pass, Under 17 e Under 16 hanno dovuto aspettare l'ultimo verdetto ma chiamate alla riscossa hanno risposto a pieni voti. Nel weekend delle giovanili in campo anche l'Under 18, sconfitto dal Cagliari tra le mura amiche. Oggi, lunedì 29 aprile, alle ore 18 in campo a chiudere la Primavera di Scurto nel derby contro la Juventus.

Di seguito il resoconto del fine settimana del Settore giovanile maschile granata.

UNDER 18 Dopo gli ultimi due risultati utili consecutivi, l'Under 18 granata non riesce a confermarsi. Contro il Cagliari, il Toro regge quaranta minuti ma poi inizia a patire l'irruenza di Monate che trova l'1-0 prima del duplice fischio. A inizio ripresa Konate si ripete con altri due gol, festeggiando la tripletta di giornata e portando il Cagliari sul 3-0. Galantai al 90' trova il gol della bandiera, finisce 1-3. Il ko in classifica non incide in particolar modo sulla classifica dell'Under 18. Il Sassuolo infatti resta a +3 dopo la sonora sconfitta per 5-0 in casa dell'Inter, Toro sempre tredicesimo in attesa che il Lecce giochi la propria gara con l'Atalanta il 9 maggio. Dopo il ko, i granata saranno subito chiamati a tornare in sella. Mercoledì 1 maggio c'è la trasferta in casa del Frosinone, fanalino di coda in campionato, alle ore 11.

Under 18, il tabellino di Torino-Cagliari — TORINO-CAGLIARI 1-3

Marcatori: 42’ Konate (C), 51’ Konate (C), 65’ Konate (C), 90’ Galantai (T)

TORINO: Sorensen, Zaia, Camatta, Mahari, Gasti, Desole, Di Paolo Vlad (60’ Scarfiello), Galantai, Raballo, Rossi (79’ Magui), Soulier (66’ Armocida). A disposizione: Bochicchio, Vagnati, Casadei, Syll, Odello, Gallo. Allenatore: La Rocca.

CAGLIARI: Auseklis, Pasquale, Mellino, Russo, Collu, Volpe, Grandu, Piseddu (90’ Serra), Konate (82’ Batricevic), Ardau (72’ Lai), Trepy (82’ Saba). A disposizione: Sarno, Storri, Cherchi. Allenatore: Pisano.

Ammoniti: 28’ Ardau (C), 68’ Desole (T), 86’ Batricevic (C), 87’ Volpe (C), 89' Raballo (T)

Esplusi: 80’ Rossi (T)

Under 18, la classifica — Inter 57 (27), Roma 57 (27), Atalanta 52 (27), Roma 49 (27), Lazio 46 (27), Cagliari 46 (27), Genoa 45 (27), Empoli 44 (27), Fiorentina 40 (28), Bologna 39 (28), Parma 38 (27), Sassuolo 31 (28), Torino 28 (27), Lecce 27 (26), Verona 23 (27), Sampdoria 17 (28), Frosinone 7 (28)

UNDER 17 I favori del pronostico non erano dalla parte dal Toro, va detto. Ma l'Under 17 ha portato a termine l'unico compito a cui poteva pensare in attesa di capire come si sarebbero comportate le avversarie ancora in corsa con i torelli per un posto nella fase finale: vincere. L'avversario era dei più difficili, il Sassuolo, terzo nel girone e già qualificato. Ma i granata riescono ad avere la meglio, trovando la zampata vincente al 67' con Sandrucci, che sigla la quarta rete del suo campionato nel momento chiave della stagione. Finisce così 1-0, il Toro si impone nel big match e fa quanto in suo potere per assicurarsi il pass. Nel frattempo anche il Parma non sbaglia e dilaga sul Napoli con un 7-1 senza appello, assicurandosi il quarto posto. La sorpresa, graditissima al Toro, arriva nella sfida tra Cremonese e Genoa, con il Grifone che va ko contro pronostico. Così la classifica si ridisegna: Torino quinto a quota 41 punti, Genoa sesto a 38: scongiurato l'arrivo a pari punti con eliminazione per i granata, si vola ai playoff. Esplode la festa in casa granata per un risultato meritato, che premia il lavoro fatto su un gruppo dimostratosi praticamente inscalfibile nel girone di ritorno (1 sola sconfitta). L'Under 17 di Rebuffi si qualifica come miglior quinta. Secondo quanto comunicato dalla FIGC, l'Under 17 inizierà il primo turno playoff - in cui scendono in campo terze, quarte e quinte - nel weekend del 5 maggio in trasferta e sfiderà proprio il Sassuolo.

Under 17, il tabellino di Torino-Sassuolo — TORINO-SASSUOLO 1-0

Marcatori: 67’ Sandrucci

TORINO: Anino, Gatto, Csorba, Acquah (9’ Carreri, 46’ Grandi), Ressia, Liema Olinga, Cacciamani, Ferraris (46’ Spadoni), Conte (90’ Foschiani), Sandrucci (75’ Lohmatov), Finizio (90’ Kirilov). A disposizione: Proietti, Fiore, Merlo. Allenatore: Rebuffi.

SASSUOLO: Mantini, Campani, Costabile (65’ Gentile), Tomsa Troy (75’ Acatullo), Appiah, Vezzosi, Waiss, Papaserio (67’ Goulart), Chiricallo (75’ Daldum Sonosi), Gjyla, Amendola (65’ Ardizzone). A disposizione: Del Rio, Brown Samper, Piccirillo, Pirruccio. Allenatore: Neri.

Under 17, la classifica — Juventus 50 (24), Bologna 48 (24), Sassuolo 46 (24), Parma 42 (24), Torino 41 (24), Genoa 38 (24), Pisa 32 (24), Spezia 31 (24), Sampdoria 30 (24), Cremonese 24 (24), Modena 23 (24), Napoli 16 (24), Reggiana 13 (24)

Under 17, gli abbinamenti del primo turno playoff — G1: Roma-Atalanta; G2: Parma-Lecco; G3: Sassuolo-Torino, G4: Monza-Frosinone

UNDER 16 Il destino era nelle mani dell'Under 16, a un passo dalle fasi finali con l'ultimo turno da giocare. Con una vittoria in casa dello Spezia, il Toro avrebbe festeggiato la certezza della qualificazione escludendo il Bologna dalla corsa. La vittoria in Liguria alla fine arriva, in una gara all'ultimo respiro che vedere trionfare in granata per 5-4. Primo tempo tranquillo, se non per le primissime battute. In vantaggio va infatti lo Spezia con Climi al 3', nel giro di 30'' capitan Luongo però mette Falasca verso la porta e arriva l'1-1. Rientrati dall'intervallo la gara si accende. Il Toro va due volte in vantaggio con Luongo, che così arriva in doppia cifra in campionato, ma per due volte viene ripreso da Cassano. A venti minuti dalla fine il risultato è fermo sul 3-3. Accelerano i granata: Sheji e Molon siglano il 5-3 in favore del Toro, a nulla serve la rete allo scadere di Amato per il 5-4. Alla festa dei torelli si aggiunge un'ulteriore notizia, la sconfitta del Genoa contro il Sassuolo. Torino e Genoa sono così a pari punti al traguardo ma il quarto posto è dei granata per miglior differenza reti negli scontri diretti. L'Under 16 di Vegliato accede quindi agli ottavi di finale della corsa scudetto, dove sfiderà l'Atalanta nel weekend del 12 maggio.

Under 16, il tabellino di Spezia-Torino — SPEZIA-TORINO 4-5

Marcatori: 3’ Climi (S), 4’ Falasca (T), 45’ Luongo (T), 50’ Cassano (S), 52’ Luongo (T), 59’ Cassano (S), 70’ Sheji (T), 76’ Molon (T), 90’ Amato (S)

SPEZIA: Marchetto (80’ Ababei), Rapallini, Venturi, Aloisi (49’ Amato), Fiocchi, Vignali (80’ Bruni), Ricci (71’ Pellegrini), Vannucci, Climi (80’ Fondi), Del Sante, Sartori (49’ Cassano). A disposizione: De Vita. Allenatore: Corallo.

TORINO: Cereser, Sheji, Bergomi, Bianchi, Cekrezi, Amisano, Bonacina (65’ Reci), Molon (st 38’ Berto), Falasca (71’ Zacchera), Luongo, Odendo. A disposizione: Martena, De Lucia, Moretti, Parisi, Laforè, Calderone. Allenatore: Vegliato.

Ammoniti: 53’ Bergomi (T), 70’ Sheji (T), 75’ Reci (T), 89’ Zacchera (T)

Under 16, la classifica — Juventus 52 (24), Sampdoria 49 (24), Parma 41 (24), Torino 38 (24), Genoa 38 (24), Bologna 34 (24),Cremonese 34 (24), Napoli 33 (24), Sassuolo 29 (24), Spezia 26 (24), Pisa 25 (24), Modena 17 (24), Reggiana 9 (24)

Under 16, gli abbinamenti degli ottavi — O1: Verona-Inter; O2: Genoa-Empoli; O3: Lecce-Juventus; O4: Como-Roma; O5: Torino-Atalanta; O6: Frosinone-Sampdoria; O7: Monza-Milan; O8: Parma-Lazio

FEMMINILE Fine settimana amaro per quanto riguarda il Femminile. A chiudere con una nota positiva è solo la Prima squadra, all'ultima giornata di campionato. Cadono nella fase Interregionale sia Under 17 che Under 15. Di seguito il resoconto dettagliato del weekend del Femminile.

PRIMA SQUADRA: Il Torino Femminile si impone d'autorità contro il San Giorgio Piossasco con un 8-0 senza replica. C'è gloria per ben sei giocatrici granata che trovano la via del gol: Sofia Pierro e Paola Schirru festeggiano la doppietta; Alessia Giorgietti, Lauro Saito, Elena Coluccio e Nicole Grieco arrotondano il risultato. Era l'ultima giornata della fase regionale, chiudere bene è un'ulteriore iniezione di fiducia a secondo posto da tempo conquistato. Ora per il Toro si apre la fase più delicata, quella in cui in palio c'è la promozione in Serie C.

UNDER 17: Dopo due vittorie in altrettante giornate, cade l'Under 17 granata. La Sampdoria strappa infatti i tre punti in trasferta, con il Toro che va ko con il risultato di 2-4. Tra le granata vanno in rete Gaia De Francesco ed Emma Cortese, ma non basta questa volta per strappare quantomeno un pareggio. In termini di classifica si ravviva la lotta per il secondo posto. L'Under 17 granata non è più in vetta insieme alla Juventus ma è ferma a quota 6 punti ed è stata agganciata da Sampdoria e Genoa.

UNDER 15: Seconda sconfitta consecutiva per l'Under 15 dopo il ko infrasettimanale nel derby. Le torelle di misura vengono superate dalla Sampdoria, a cui basta l'1-0 per portare a casa i tre punti. Le blucerchiate così accorciano le distanze proprio dal Torino, portandosi a -1. L'Under 15 granata resta invece ferma al quinto posto, ma aspetta di capire l'esito della sfida tra Parma e Genoa per capire se il Parma aggancerà il secondo posto (a +4 dalle torelle) oppure se il Genoa, a pari merito con il Toro, si porterà sul podio del girone in caso di vittoria.

Femminile, i risultati del fine settimana — PRIMASQUADRA (Eccellenza Femminile, Regionali Piemonte, girone B): San Giorgio Piossasco-Torino 0-8

Marcatrici granata: Sofia Pierro (x2), Paola Schirru (x2), Alessia Giorgetti, Laura Saito, Elena Coluccio, Nicole Grieco

UNDER17 (Fase Interregionale, girone 1): Torino-Sampdoria 2-4

Marcatrici granata: Gaia De Francesco, Emma Cortese

UNDER15: Torino-Sampdoria 0-1

Femminile, le classifiche — PRIMA SQUADRA (Eccellenza Femminile, Regionali Piemonte, girone B): Femminile Juventus 46 (16), Torino 41 (16), Rivese 35 (16), Area Calcio 25 (16), Cit Turin 23 (16), Racco 15 (16),, Musiello 15 (16), Rivoli 14 (16), SG Piossasco 0 (16)

UNDER 17 (Fase Interregionale, gruppo 1): Juventus 9 (3), Torino 6 (3), Sampdoria 6 (3), Genoa 6 (3), Rhodense 4 (3),, Como Women 4 (3), Bulè Bellinzago 0 (3), Como 0 (3)

UNDER 15 (Fase Interregionale, gruppo 1): Juventus 27 (9), Pro Sesto 16 (9), Parma 13 (8), Genoa 12 (8), Torino 12 (9), Sampdoria 11 (9), Cremonese 4 (9), Como 2 (9)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.