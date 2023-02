Torino, il weekend delle giovanili: c’è il derby per Under 16 e Under 15

Weekend di fuoco per le giovanili del Torino. Spiccano su tutte le gare i due derby che disputeranno Under 16 e Under 15 nella giornata di domenica. Poi due trasferte per Under 18 e Under 17, i primi affronteranno il Venezia e i secondi il Bologna in due gare insidiose. Il fine settimana delle giovanili sarà aperto dalla Primavera nella giornata di sabato, in programma a Vercelli la gara con il Cagliari.