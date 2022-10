Torino, il weekend delle giovanili: c’è il derby per Under 16 e Under 15

Weekend di fuoco per le giovanili del Torino. La domenica granata si accende con i derby della Mole, in cui saranno impegnati a Vinovo sia l'Under 16 di Marco Veronese che l'Under 15 di Ivano Della Morte. Chiudono il fine settimana Under 18 e Under 17: i granata di Antonino Asta ospitano l'Hellas Verona, quelli di Aniello Parisi partono per la trasferta di Parma.