Torino, il weekend delle giovanili: granata in trasferta a Monza

Il fine settimana delle giovanili granata si aprirà con la Primavera impegnata contro la Fiorentina nell'ultima gara prima della sosta. In trasferta le restanti giovanili granata, tutte impegnate a Monza. Scenderanno in campo Under 18, Under 16 e Under 15, tutte impegnate contro lo stesso avversario, il Monza. I torelli di Asta vogliono confermare le buone sensazioni dopo la vittoria contro il Venezia, Under 16 e Under 15 dopo tornano in campo dopo lo stop dei campionati di settimana scorsa.