Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 16 si sblocca e trova la prima vittoria

Tutte imbattute le giovanili granata nel fine settimana. Domenica ha aperto le danze la Primavera granata di Scurto, vittoriosa per 2-1 nel match con la Fiorentina (QUI il commento e QUI le pagelle). Poi è stata la volta di Under 16 e Under 15, impegnate in trasferta contro il Modena. L'Under 16 si è finalmente sbloccata trovando la prima vittoria in campionato; l'Under 15 non va invece oltre il pari ma non subisce contraccolpi in classifica. Manca ancora una gara all'appello per chiudere i giochi, la sfida dell'Under 18 alla Sampdoria in Liguria: si giocherà oggi, lunedì 27 novembre alle 14, con i torelli a caccia di continuità dopo il primo successo stagione sul Sassuolo.