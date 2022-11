Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 17 affronta il derby

Weekend a ranghi completi per il Settore giovanile del Torino. Ad aprire le danze la partita più attesa, il derby della Mole, valevole per la categoria Under 17. Poi scenderanno in campo le altre Under. In casa gioca solo l'Under 18 di Asta, che ospiterà l'Atalanta. Under 16 e Under 15 saranno invece impegnate nella trasferta contro la Cremonese.