Nel fine settimana altri verdetti per le giovanili granata. Terminano la stagione Under 17 e Under 15: i torelli di Aniello Parisi chiudono al sesto posto il campionato; quelli di Della Morte invece terminano ai playoff la corsa scudetto perdendo il derby con la Juventus. Ancora un successo infine per l'Under 18 di Asta, sempre impegnata nella fase a gironi.