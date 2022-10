Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 affronta l’Inter

Sarà un weekend di fuoco quello delle giovanili del Torino. Tanti match di cartello in programma per i granata, ognuno con le sue difficoltà. L'Under 18 va in trasferta e lancia un guanto di sfida all'Inter, l'Under 16 si gioca la vetta con il Genoa, l'Under 15 affronterà sempre il Grifone per interrompere il percorso della capolista. Infine, c'è l'Under 17 che cerca il riscatto nella sfida sulla carta più agevole contro il Modena.