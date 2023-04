Sprint finale di campionato per Under 18 e Under 17, al via i playoff per l'Under 15. I torelli di Della Morte, dopo la fine del campionato Under 15 di settimana scorsa, guardano già ai playoff dove affronteranno la Juventus nel derby. Le giovanili granata guidate da Asta e Parisi si affacciano invece all'ultima parte di stagione: l'Under 18 prova a mettere pressione per conquistare il secondo posto, l'Under 17 cerca invece il sesto nell'ultimo match di campionato.