Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 prova a rialzarsi con il Venezia

Il weekend delle giovanili granata parte già oggi alle 17, quando il Torino Primavera affronterà a Bogliasco la Sampdoria con l'obiettivo di mettere in saccoccia altri punti importanti per raggiungere la matematica certezza dei playoff. Domenica invece ancora in campo l'Under 18 di Asta, che accoglie il Venezia tra le mura amiche. Di seguito il programma delle giovanili granata.

Torino, l'Under 18 prova a rialzarsi con il Venezia

L'Under 18 di Asta, dopo due mesi in cui è stata imprendibile, è crollata nella sfida contro l'Inter capolista. I torelli sono chiamati a invertire nuovamente la rotta per raccogliere il massimo già a partire dalla sfida con il Venezia. I lagunari, fanalino di coda del campionato, si presenteranno al Cit Turin domenica 14 maggio alle ore 11. La gara per il Toro può essere un modo per dimostrare maturità e per archiviare la trasferta milanese. Inoltre i granata devono difendere il terzo posto in campionato dagli attacchi del Verona (distante 2 lunghezze) e del Milan (distante invece 3).