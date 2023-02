Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 si scontra con l’Inter

Il fine settimana delle giovanili granata si aprirà con la Primavera, impegnata in trasferta contro l'Empoli sabato alle ore 14.30. Poi sarà la volta delle restanti Under, con diverse sfide di cartello in programma. Le squadre del biennio Giovanissimi raggiungeranno la Liguria per sfidare lo Spezia. Under 17 e Under 18 preparano invece i big match contro Inter e Fiorentina.