Fine settimana dai due volti per le giovanili granata. Da un lato c'è quello luminoso di Under 16 e Under 15, entrambe vittoriose nei rispettivi scontri con la Cremonese; dall'altro c'è il derby perso da parte dell'Under 17. L'Under 18 di Asta invece, impegnata oggi nella finale del Torneo di Viareggio, disputerà mercoledì la partita contro la Spal. Di seguito il resoconto del fine settimana delle giovanili granata.