Fine settimana di trasferte per le giovanili granata. L'Under 18 di Asta sarà ospite del Parma in una gara che sarà per i torelli un altro assalto al terzo posto in classifica. L'Under 17 si scontrerà invece con il Parma, mentre Under 16 e Under 15 cercheranno di consolidare la propria posizione per i playoff nelle due sfide contro la Sampdoria.