Torino, il weekend delle giovanili: Under 17 e Under 15 volano

Fine settimana dai due volti per il Settore giovanile granata. Sorridono e iniziano a sognare Under 17 e Under 15. I torelli di Rebuffi scalzano il Parma e ora sono sul podio di categoria; quelli di Catto vincono con la Cremonese ed entrano nelle zone più calde della classifica. Vanno invece ko Under 18 e Under 16: i granata di La Rocca vengono beffati nel recupero dalla Fiorentina, quelli di Vegliato non riescono a dare continuità al successo di settimana scorsa contro la Cremonese. Nel fine settimana è scesa in campo anche la Primavera di Scurto: 3-3 con il Verona (QUI il commento e QUI le pagelle)