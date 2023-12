Primavera, Verona-Torino 3-3: granata superiori e sciuponi

I granata recuperano lo svantaggio due volte, ma vengono poi rimontati

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Toro domina, gioca meglio e dimostra di essere superiore al Verona, ma non basta. I granata pareggiano in terra veneta una partita folle senza però portare a casa tre punti che sarebbero stati meritatissimi. In mezzo ci sono decisioni arbitrali dubbie (nel primo tempo manca un rigore e un rosso a Dalla Riva, mentre nel finale annullato un gol che in diretta sembrava regolare ad Antolini). Al netto di tutto però il Toro ha avuto le occasioni per vincere la gara, ma non è riuscito a sfruttarle al meglio.

Primavera, Verona-Torino: le scelte — Il tecnico del Torino Giuseppe Scurto scioglie i dubbi e rilancia Acar titolare nel 4-3-3 che scenderà in campo contro l'Hellas Verona. Per il resto l’allenatore conferma la formazione vista nell’ultima di campionato contro la Fiorentina. Ancora out Abati, mentre Antolini parte dalla panchina e per questo motivo in difesa Dellavalle viene confermato come terzino destro e Bianay Balcot slitta sul versante mancino.

Primavera, Verona-Torino: il primo tempo — La partita inizia in salita per la squadra di Scurto. Longoni sbaglia il cambio gioco, intercetta il Verona che parte in contropiede. Prima Dellavalle recupera un pallone pericoloso, poi si scontra con Ruszel e la carambola favorisce Diao. Passano due minuti e il Toro ha già pareggiato grazie a Longoni. Dura pochi secondi il risultato, perché alla prima azione il Verona torna avanti grazie al super gol di Cisse che manda la sfera sotto l'incrocio dei pali. Il Toro però è vivo e prova a rispondere subito. Longoni si conquista una punizione, che viene messa in mezzo. Dopo una mischia calcia Dellavalle, ma la sfera esce. Al 15' il Verona va vicino al bis. Rettore buca l'intervento, Dentale viene così favorito e calcia forte, ma non trova la porta. La risposta dei granata è immediata: Gabellini imbuca per Silva, che a tu per tu con Toniolo spedisce altissimo. Al 30' è ancora Toro pericoloso. Ciammaglichella dopo una bella discesa serve centralmente Longoni, che però prende in pieno Mennocci da ottima posizione. Al 36' ancora Ciamma bravo nell'intuizione: serve in profondità Bianay che preferisce calciare piuttosto che servire Gabellini e Tonioli manda in corner. I ragazzi continuano a spingere. Al 39' Ruszel tocca corto una punizione per Acar che calcia bene, ma l'estremo difensore del Verona manda in corner. Dall'angolo è ancora Toniolo determinante nel respingere il colpo di testa di Mendes. Nonostante i granata abbiano messo in mostra una netta superiorità tecnica, alla fine del primo tempo però è ancora Verona in vantaggio.

Primavera, Verona-Torino: il secondo tempo — In avvio di ripresa Scurto cambia le carte in tavola inserendo Njie, Savva e Antolini e così i granata in campo hanno la formazione tipo e si vede subito. Al 47' Savva crossa al centro, Ciammaglichella salta più in alto di tutti e trova così la rete del vantaggio. Passano due minuti e il Toro passa meritatamente in vantaggio: Njie e Ciammaglichella triangolano con quest'ultimo che calcia e trova così la doppietta nel giro di appena 2 minuti. Inizia così un dominio granata, che fanno valere la superiorità tecnica ancora più di prima, mentre il Verona è in difficoltà. Al 52' Savva va a un passo dal poker granata, ma il suo piazzato finisce di poco fuori. I granata però non riescono a chiudere la partita e al 60' i gialloblù pareggiano i conti con Patanè, che scavalca Bellocci con lo scavetto. Al 65' il Toro va a un passo dal 4-3. Savva mette in mezzo, Ciammaglichella fa il velo per Njie che la piazza sul secondo palo, ma la sfera esce di poco. Dopodiché il Verona prende fiducia, prova ad addormentare la gara e a pungere, ma non crea veri e propri problemi al Torino. I granata tornano a dominare e a spingere nel finale. All'84' Ciammaglichella sbaglia un gol fatto. Franzoni è bravissimo a proteggere la sfera e a girarsi, mette in mezzo e Aaron a due passi dalla linea di porta non impatta bene la sfera spedendo incredibilmente fuori. Al 93' i granata riescono a segnare con Antolini, ma il terzino granata è in fuorigioco (qualche dubbio rimane) e quindi la rete viene annullata. Così finisce 3-3 tra il Toro di Scurto e il Verona di Sammarco.

Primavera, Verona-Torino: il tabellino — VERONA-TORINO

Marcatori: 1' Diao (V), 3' Longoni (T), 4' Cisse (V), 47' Ciammaglichella (T), 49' Ciammaglichella (T), 60' Patanè (V)

HELLAS VERONA: Toniolo, Minnocci (63' Caneva), Corradi, De Battisti, Patanè (86' D'Agostino), Szimionas (63' Agbonifo), Dalla Riva (46' De Franceschi), Cisse, Rigo, Dentale (86' Ajayi), Diao. All: Sammarco. A disposizione: Marchetti, D'Agostino, Ajayi, De Franceschi, Agbonifo, Caneva, Trevisan, Albertini, Pavanati, Eyeh, Vermesan.

TORINO (4-3-3): Bellocci; Dellavalle, Mendes, Rettore (46' Antolini), Bianay; Acar, Ruszel, Silva (83' Dalla Vecchia); Longoni (49' Savva), Gabellini (66' Franzoni), Ciammaglichella. All: Scurto. Cabella, Savva, Perciun, Bonadiman, Njie, Dalla Vecchia, Keita, Muntu, Franzoni, Marchioro, Antolini

Ammoniti: 30' Dalla Riva (V), 38' Szimionas (V), 90+4' Bianay (T)

