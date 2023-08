Torino-Inter 9-8 d.c.r.: i granata vincono per la prima volta il Mamma e Papà Cairo

Memorial Cairo, Torino-Inter: il secondo tempo

Alla ripresa Scurto si gioca subito due cambi: fuori Dalla Vecchia e Ciammaglichella, dentro Longoni e Belinga. Il Torino pare più propositivo, ma l'Inter è ben piazzata, concede pochi spazi e crea più di un pericolo con Di Maggio e Akinsamiro. Al 58' Acar viene ammonito e così Scurto si gioca la terza sostituzione, mettendo Mahari nella mischia. Con il passare dei minuti i granata si spazientiscono e faticano a trovare soluzioni. Al 71' si smuove il match. Mahari recupera palla sulla trequarti e serve Savva, che tenta la serpentina in area e viene atterrato platealmente da Cocchi. Rigore per il Torino. Sul dischetto Savva non sbaglia e spiazza Calligaris: 1-1. Non basta però perché l'Inter trova subito il secondo gol: rete splendida di Kamate, che si invola in una serpentina in area e batte Abati portando i nerazzurri sul 2-1. La squadra di Chivu cerca allora di chiudere i giochi e per poco ci riesce quando al 76' Spinaccé aggancia al volo a due metri da Abati e cerca il tap-in: il portiere granata però si supera ed evita il colpo del ko. Ma il Toro è vivo e risponde riversandosi nella metà campo nerazzurra. Così all'83' Belinga serve in mezzo all'area Gabellini, che è bravo a girarsi in mezzo a tanti e poi a trafiggere Calligaris sul primo palo per il 2-2. Da qui in poi la partita è caotica. Il Torino viene ancora colto in fallo in difesa e concede una punizione dal limite concessa all'Inter all'87'. Sugli sviluppi viene bucata la difesa granata, sbuca tra le linee in mezzo all'area Berenbruch che con un tiro angolato scheggia il palo, poi la palla carambola in rete. L'Inter conduce per 3-2 e restano ancora 6' di recupero al Toro per provare a strappare il pari e i conseguenti rigori. Al 93' la partita si riapre ancora, Savva cade in area e viene assegnato un secondo rigore ai granata. In battuta Longoni che incrocia sul primo palo col destro e sigla il 3-3. Non c'è più tempo: si va ai rigori.