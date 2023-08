Memorial Cairo, le pagelle di Torino-Inter 9-8 d.c.r.: Dellavalle perfetto

MARCHIORO 6: Gioca una buona partita attenta. Spesso spinge sulla fascia. Può migliorare, ma le prime sensazioni sono positive.

DELLAVALLE 7: Si attacca a Sarr e i primi scontri aerei sono tutti suoi. Passano i minuti e non cambia la solfa. Quando entra Spinaccè la storia è sempre quella: lui è un muro invalicabile.

KEITA 5: Qualche scorribanda di troppo palla al piede, ma in chiusura prova a dire la sua. In finale di primo tempo regala palla all'Inter e da lì nasce il gol del primo vantaggio nerazzurro. Nella ripresa cresce in impostazione.

ANTOLINI 6: Inizia meno intraprendente, perché è Marchioro a doversi alzare di più. Quando può si sgancia in avanti e mette spesso in difficoltà gli avversari. Nel secondo tempo si vede di meno, ma è tra i più sicuri in campo. (79' FRANZONI SV)

RUSZEL 6.5: È sempre il solito Ruszel. Sradica palloni, corre chilometri, imposta. Era sembrato in palla durante tutto il precampionato e si conferma contro l'Inter. In amichevole, però, aveva alzato molto di più il suo raggio d'azione (79' GALANTAI SV: bravo dal dischetto quando spiazza Calligaris)

DALLA VECCHIA 5.5: Inizio complicato per lui, che nei primi dieci minuti sbaglia due passaggi in orizzontale regalando il possesso ai nerazzurri. Fatica per il resto della partita. (46' LONGONI 6: Entra in una partita molto complicata e si accende pian piano. Suo il gol su rigore che porta la sfida ai rigori).

SAVVA 6.5: Parte forte e l'Inter fatica a tenerlo e al 25' fa ammonire Motta. Si nota anche per un discreto spirito di sacrificio, salvando al 14' su una ripartenza dell'Inter. Alla lunga sparisce un po' e diventa meno decisivo, ma a 20 dalla fine è bravo a conquistarsi un rigore e poi a realizzarlo. Nel finale si conquista anche un secondo rigore (molto dubbio)

ACAR 6: Molto generoso in fase di non possesso, mentre si vede poco in quella di possesso. Difficile responsabilizzarlo troppo, stagione appena iniziata e ritmi molto alti, per questo merita la sufficienza. (59' MAHARI 6: Diligente in mezzo al campo. Non brilla particolarmente, ma riesce a evitare guai peggiori).

CIAMMAGLICHELLA 6: Lotta per tutto il campo e si mette in mostra per qualche bello spunto. (46' BELINGA 6: Generoso in tutto, sia per chilometri macinati sia nel gioco in sé. Sua la palla per Gabellini in occasione del 2-2, poteva calciare ma ha preferito servire il compagno piazzato meglio. Suo il rigore che regala al Torino il suo primo Mamma e Papà Cairo).

GABELLINI 6: Per larghi tratti della partita è in difficoltà, lui però di ruolo fa la prima punta e quando nel finale ha l'unica palla calciabile in area di rigore segna con un piazzato preciso. (90+4' MENDES SV)

ALL. SCURTO 6.5: La squadra ha un'identità chiara come un anno fa. Il suo gruppo non molla fino alla fine dimostrando di avere voglia di regalare al presidente Cairo la soddisfazione di vincere per la prima volta il Memorial dedicato ai suoi genitori. Adesso la testa può volare al campionato. Qualche rinforzo gli può tornare comodo, ma ci sono buone sensazioni.