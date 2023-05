Torino Primavera, a Vercelli arriva l’Udinese: granata con il secondo posto nel mirino

Il Torino Primavera ospita l'Udinese al "Silvio Piola": granata già ai playoff, ma la lotta per restare in alto continua

Irene Nicola Redattore

Dopo aver festeggiato l'aritmetica qualificazione ai playoff per la corsa Scudetto, il Torino Primavera deve già pensare al campo. Domani, martedì 16 maggio alle ore 17, i granata di Scurto torneranno in campo a Vercelli, dove accoglieranno l'Udinese per la terz'ultima gara del girone. La posta in palio per il Torino è ancora alta e c'è un secondo posto da blindare, quindi vietato staccare la spina.

Torino Primavera, dopo la qualificazione ai playoff c'è il rush finale per il secondo posto — Le ultime tre gare di campionato saranno decisive per capire la scacchiera ai playoff. Lecce e Torino hanno già staccato il biglietto per le fasi finali, mentre infuria la bagarre per le altre quattro posizioni qualificanti ai playoff. Nessuna delle prime sei però ha la certezza matematica del posizionamento effettivo in classifica. Il Torino si trova tra due fuochi. Da un lato c'è una vetta che si è avvicinata ed è ora distante 4 lunghezze (il Lecce di Coppitelli non vince da quattro giornate). Il primo posto fa naturalmente gola, ma al momento l'urgenza principale per i granata resta difendere il secondo. Prima e seconda classificata infatti partono direttamente dalle semifinali playoff, saltando un turno. Un vantaggio non indifferente che i granata vogliono blindare. La lotta per la seconda piazza è però serrata. Il Torino ha 56 punti, ma le inseguitrici si sono riavvicinate. Le più temibili al momento sono Fiorentina e Sassuolo, rispettivamente a 54 e 53 punti; più defilate Roma e Juventus a 51 e 50. Ma tutto può cambiare, considerando che in questa giornata saranno ancora numerosi gli scontri diretti (Lecce-Sassuolo su tutti, ma anche Frosinone-Juventus è da tenere d'occhio; più agevoli sulla carta le sfide di Fiorentina e Roma, rispettivamente contro Napoli e Bologna).

Torino Primavera, a Vercelli arriva l'Udinese — Il Torino invece affronterà l'Udinese, penultima forza del campionato. I friulani sono matematicamente retrocessi in Primavera 2, ma hanno comunque un finale di campionato da onorare. L'Udinese è peraltro appena tornata alla vittoria, dopo tre mesi neri di digiuno, nello scontro con il Cesena ultimo e retrocesso. Sulla carta il divario è ampio, ma il Torino dovrà essere bravo a far parlare il campo. Vincere e portare a casa i tre punti è vitale per respingere gli assalti delle dirette concorrenti al secondo posto prima delle ultime due gare contro Bologna ed Empoli. In 11 giorni i granata sapranno il loro destino, il campionato è ormai agli sgoccioli.