Torino Primavera, all’esordio c’è il Cagliari: sfida ostica per i granata

Tanti volti nuovi dal mercato e conferme in Primavera: ora è tempo dell'esordio in campionato per i granata di Scurto

Ora ad Assemini, nella gara d'esordio della stagione 2022-2023, si presenterà un nuovo Torino. L'ultimo arrivo in casa granata, quello del portiere Pietro Passador (QUI i dettagli), ha chiuso il cerchio di acquisti della Primavera, regalando a Scurto il titolare che ancora mancava tra i pali. Al momento è ancora vacante il posto di vice Caccavo, mentre il resto dei reparti si compone più alternative. Rispetto alla scorsa stagione, il Torino si presenta ai nastri di partenza con diversi giocatori che hanno già accumulato esperienza nel campionato Primavera; tra loro Passador, N'Guessan, Anton, Dellavalle, Caccavo, Gineitis e Antolini. Indubbiamente un buon punto di partenza per una squadra che, allo stesso tempo, porta anche tanti volti nuovi: Ruszel e Dembélé hanno dato buone impressioni; Weidmann, arrivato dal PSG, nel tempo si è ben integrato e ha messo a segno la prima doppietta in amichevole contro il Monza. Contro il Cagliari ci saranno tuttavia delle assenze importanti. Out l'infortunato Ciammaglichella, perno di un centrocampo che al momento sembra molto completo (con Ruiz, D'Agostino, Weidmann, Gineitis, Ruszel e Pertinhes). In attacco assente Dell'Aquila a causa pubalgia, non ci sarà nemmeno Vaiarelli: Ansah potrebbe quindi prendersi la scena. La squadra a disposizione di Scurto è buona, resta da capire, e c'è grande curiosità in questo senso, cosa aspettarsi da questo Torino nella nuova stagione. Dopo un buon precampionato, i granata potranno iniziare a mettersi in mostra e il Cagliari sarà uno stimolo importante.