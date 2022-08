Calciomercato Torino: arriva Pietro Passador, sarà il portiere della Primavera

Il Torino si appresta all'arrivo di un nuovo giocatore per il proprio settore giovanile. Si tratta di Pietro Passador, portiere classe 2003 che è pronto a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà ai granata. Il giovane estremo difensore arriva a titolo definitivo dal Pordenone, club proprietario del cartellino del ragazzo che però nell'ultimo anno ha difeso i pali della Clodiense in Serie D. Quest'esperienza gli è servita per guadagnare esperienza in una prima squadra dal momento che era il portiere titolare. I granata sono dunque pronti ad aggiudicarsi un rinforzo importante, che potrà garantire alla retroguardia un bagaglio di conoscenze non indifferente per un campionato giovanile. Passador è ora pronto ad aggregarsi alla formazione Primavera del Toro allenata da mister Giuseppe Scurto.