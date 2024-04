Torino Primavera, c’è il Frosinone: serve una svolta per la corsa playoff

Torino Primavera, il Frosinone per dimenticare il cocente ko con la Fiorentina

Il Toro sta vivendo un momento di difficoltà, acuitosi dopo la finale persa in Coppa Italia. Prima il pareggio amaro subito in rimonta con l'Hellas Verona partendo dal doppio vantaggio, poi il tracollo contro la Fiorentina e un 5-1 difficile da digerire. Il Frosinone ora si presenta come un'occasione da non perdere per scacciare i fantasmi e ritrovare punti e stato di forma. I ciociari, fanalino di coda in Primavera 1, sono sulla carta l'avversario più agevole che potesse presentarsi al Toro. Ma c'è un aspetto da tenere in considerazione. Il Frosinone è ancora in lotta per restare in Primavera 1 e ha bisogno assoluto di punti per lasciare l'ultima posizione, quindi arriverà a Orbassano più che motivato. Il Torino d'altro canto dovrà saper far valere le proprie motivazione perché tutto è in gioco per l'accesso alla poule scudetto ed è arrivato il momento di battere un colpo dopo le difficoltà per tornare in corsa.