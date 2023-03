Torino Primavera, con il Cesena per prepararsi al meglio in ottica derby

In avanti vanno rimessi a lucido sicuramente Dell’Aquila e Jurgens che nelle ultime due uscite sono apparsi in difficoltà per ovvi motivi. Il primo arriva da un’operazione e quindi ha bisogno dei suoi tempi per ritrovarsi al 100% e il secondo ha spinto al massimo fino a poche settimane fa, trascinando i granata con gol e prestazioni eccellenti. Sono due ragazzi che possono fare la differenza in questa categoria e per questo motivo c’è da aspettarsi che possano e riescano a tornare protagonisti già da Cesena, dove non servirà solamente la grande compattezza messa in mostra dai ragazzi di Scurto, ma anche il talento degli interpreti migliori. I romagnoli sanno rendere complicata la vita agli avversari. Nelle ultime gare sono apparsi in difficoltà però. Il 6-1 contro il Lecce potrebbe portare con sé strascichi positivi o negativi. C’è da capire quale reazione mentale avranno i bianconeri, ma molto potrebbe anche dipendere dai granata, che se sapranno mettere le cose da subito in chiaro, potrebbero sfruttare il momento grigio del Cesena.