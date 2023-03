Torino Primavera, conferme e segnali positivi dai granata: ora c’è la Viareggio Cup

Torino Primavera, contro il Verona dominio ma anche qualche leggerezza

Scurto ha ridisegnato la formazione del derby affidandosi a qualche cambio che ha garantito al Toro ulteriore dinamismo. Diverse le conferme arrivate al tecnico granata. Antolini è tornato in forma e ha dimostrato di poter essere una pedina importante sia come terzino che come esterno di centrocampo. Anche Dell'Aquila è parso a suo agio in posizione più arretrata, avendo più campo come esterno a centrocampo per far valere le proprie qualità tecniche. Njie è cresciuto in personalità dopo il derby, Weidmann e Ciammaglichella sono costanti e concreti. Tanti i punti buoni da cui ripartire, ma anche qualche neo. Il Torino aveva le potenzialità per portare a casa i tre punti. Lo aveva dimostrato un primo tempo dominato sul piano del gioco e la mole di occasioni creata. Lo svantaggio nasce da un rigore generoso, ma anche da una situazione concessa ingenuamente su un corner a favore non sfruttato e poi pagato caro. Si poteva fare di più infine nel finale di gara in cui il nervosismo ha prevalso sulla lucidità, servirà più maturità in futuro per evitare che ciò accada.