Torino Primavera, contro il Milan un testa-coda per difendere il secondo posto

Milan-Torino Primavera sarà quasi un testa-coda tra due squadre che devono fare punti e vincere per continuare a inseguire i propri obiettivi. I rossoneri sono quart’ultimi e stanno lottando per non retrocedere, i granata al secondo devono difendere la posizione e provare ad allungare dalle concorrenti. D’altronde la giornata potrebbe regalare sorprese interessanti ai ragazzi di Scurto visto che il Lecce sfiderà la Roma (prima contro terza) e il Frosinone sarà contro l’Inter in un match molto complicato per i ciociari.