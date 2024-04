Torino Primavera, derby con poca concretezza: per lo sprint finale serve ritrovarla

La Primavera granata pecca in concretezza e precisione nel derby. Sarà fondamentale ritrovarle per la corsa playoff

Irene Nicola Redattore 30 aprile 2024 (modifica il 30 aprile 2024 | 19:16)

Il Torino Primavera era arrivato a Vinovo con l'intento di provare a raggiungere il back-to-back nel derby, dopo aver vinto a Orbassano ed essersi imposto anche lo scorso anno in casa bianconera. Tuttavia, le speranze della Primavera granata si sono scontrate contro una Juventus cinica e attenta, meno propositiva del Toro ma più brava nella gestione complessiva della gara. Il 2-0 inflitto dai bianconeri di Montero non può che lasciare amarezza perché la voglia di fare bene era tanta nel derby e perché costringe i granata a fare i conti con una nuova sconfitta appena dopo aver ritrovato i tre punti in seguito a un mese di digiuno.

Torino Primavera, poca concretezza nel derby a fronte di una Juventus cinica — Non si può dire che il Toro non abbia cercato di vincere il derby, ma è mancata la chiave giusta per farlo. Per caratteristiche i granata sono una squadra votata all'attacco - restano la terza formazione più prolifica del campionato - ma contro la Juventus è mancata quella lucidità che avrebbe potuto fare la differenza nel concretizzare le situazioni pericolose create in area tra primo e secondo tempo, sia nelle iniziative corali che in quelle personali. Sul tema è intervenuto anche Scurto nel postpartita: "Sicuramente abbiamo creato tanto e potevamo concretizzare di più. Occasioni per pareggiarla ne abbiamo avute e sapevamo che avremmo trovato pochi spazi, ma comunque siamo stati bravi a muovere la palla. Ci è mancata la precisione davanti". Precisione che la Juventus invece ha avuto in occasione del primo e del secondo gol, in cui per contro si è vista qualche lacuna di posizionamento dei granata dietro.

Torino Primavera, serve ritrovare la concretezza per il finale di stagione e per la corsa playoff — Concretezza e precisione, due elementi fondamentali rimarcati da Scurto che serviranno nel finale di stagione per continuare a credere nella corsa playoff. Torino e Sassuolo aspettano il recupero della sfida tra Milan e Bologna per vedere come cambierà la classifica. In caso di vittoria infatti i rossoneri andrebbero al quinto posto in solitaria a +1 su granata e neroverdi, appaiati nei punti ma con il Sassuolo virtualmente avanti per via del computo degli scontri diretti (1-1 a Orbassano e 6-3 in Emilia). I rimpianti del Torino contro la Juventus andranno archiviati, restano tre partite in cui dare tutto contro Sampdoria, Bologna e Milan.

