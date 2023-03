Torino Primavera, il calendario della Viareggio Cup: al via il 20 marzo

Al via da lunedì 20 marzo la 74esima edizione della Viareggio Cup, che vedrà impegnato il Torino Primavera di Scurto. I granata scenderanno in campo nella fase a gironi, che sarà seguita poi da quella finale. Durante la fase di qualificazione, il Torino affronterà 3 squadre, due italiane e una straniera. Lunedì 20 marzo, l’avversario sarà il Pontedera; mercoledì 22 il Don Torcuato, mentre venerdì 24 si chiude con l’Apia Leichhardt. Successivamente, il 28 marzo inizieranno gli ottavi di finale. Il 30 marzo si disputeranno i quarti e l’1 aprile le semifinali. La finale per decretare il vincitore della competizione si terrà lunedì 3 aprile.