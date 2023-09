Torino Primavera, in trasferta contro l’Inter per sfatare il tabù Milano

Dopo l'esordio a Orbassano, il Torino Primavera parte alla volta di Milano per la prossima partita di campionato, la sfida contro l'Inter in programma domani, venerdì 29 settembre, alle 16. Una partita complicata che porterà la squadra di Scurto a fronteggiare un tabù. I granata infatti hanno storicamente faticato nelle trasferte in terra lombarda contro i nerazzurri. Ora proveranno a invertire la tendenza per tornare alla vittoria dimenticando le ultime rimonte subite.

Torino Primavera, tabù Inter a Milano: dal 2019 nessuna vittoria

Il Torino Primavera non vince da oltre quattro anni a Milano contro l'Inter. Un digiuno che va avanti dal maggio 2019 e che è diventato particolarmente amaro nelle due ultime stagioni, quando i granata non sono riusciti a strappare nemmeno un punto a Milano. Prima ancora erano arrivati due pareggi. L'ultimo successo a Milano risale al 2019 con Coppitelli in panchina nel 2-0 contro l'Inter firmato per i granata da Mouhamed Belkheir e Nicola Rauti. Ora Inter e Torino si riaffronteranno. Le due formazioni vivono attualmente due momenti diversi. I nerazzurri hanno incominciato il campionato con il turbo e hanno già raccolto 10 punti, frutto di 3 vittorie e 1 pari in quattro gare; i granata invece si stanno ritrovando sul piano della prestazione e hanno sprecato di più in termini di risultati pareggiando le ultime tre partite.