Torino Primavera, la storia di Scurto: giovanissimo ma con tanta esperienza

Nato nello stesso paese di Antonino Asta, l’allenatore ha già allenato in piazze importanti

Luca Bonello

Il Torino ha scelto la nuova guida per la formazione Primavera. Si tratta di Giuseppe Scurto, per il quale a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità. Per sostituire sulla panchina granata Federico Coppitelli, il club ha quindi puntato sull'allenatore ex Roma e Palermo, che nelle ultime ore ha superato la concorrenza di un nome forte, in quanto particolarmente legato a Ivan Juric, come quello di Raffaele Palladino. Insomma, Scurto è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Torino Primavera. Ma chi è Giuseppe Scurto?

CALCIATORE - Nato ad Alcamo, stessa città di Antonino Asta (che ritroverà proprio al Toro), il 5 gennaio 1984 crece calcisticamente nelle giovanili della Sampdoria, prima di passare nel 2002 alla Roma Primavera, squadra con la quale vince il campionato nazionale sotto la guida di Alberto De Rossi. Nel 2001/2002 viene aggregato alla prima squadra di Fabio Capello, ma disputa solo amichevoli pre-campionato. L'esordio arriva tre anni anni dopo, ovvero nella stagione 2004-2005. Sotto la guida di Luigi Delneri esordisce prima in Champions League a Leverkusen e successivamente in Serie A, in un Milan-Roma 1-1 del 7 novembre 2004. Nella sua prima stagione da professionista con la maglia giallorossa colleziona 16 presenze complessive. Nella stagione 2005-2006 passa al ChievoVerona, ottenendo il quarto posto, il quale gli consente di giocare i preliminari di Champions League contro il Levski Sofia. Dopo due stagioni a Verona il giocatore si trasferisce al Treviso, squadra dalla quale si svincolerà nel luglio 2009. Nella fase finale della carriera, gioca prima alla Triestina, e poi alla Juve Stabia, ultima squadra prima del ritiro forzato per un problema fisico nel 2013.

ALLENATORE - Scurto non perde tempo e, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, passa subito alla panchina. Ha subito l'opportunità di fare esperienza in pazze importanti. Dopo alcuni mesi negli Allievi nazionali della Juve Stabia, nell'estate 2015 passa infatti ai pari età del Palermo, dove resta fino al 2017, quando viene promosso ad allenatore della Primavera. Il 16 maggio 2018 vince la prima edizione della Supercoppa Primavera 2 e poi passa ad allenare i pari età del Trapani ,e poi della Spal, dove conosce e lavora con Ludergnani. A Ferrara gioca un’ottima stagione nell’annata d’esordio del Primavera 1 per i ferraresi. Nel 2021 poi torna a Roma, dove gli viene affidata la guida dell'Under 18 della squadra giallorossa, con la quale conquista i playoff, ma finisce il suo percorso nelle semifinali proprio contro la Spal.