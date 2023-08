Torino Primavera, la vecchia guardia convince: Scurto ha le basi per far bene

La Primavera di Scurto si mette in mostra: tante conferme e giocatori d'esperienza in rosa per poter far bene

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera formato 2023-2024 si è svelato per la prima volta ieri nella sfida contro il Genoa. Giuseppe Scurto, al secondo anno di gestione, ha messo in campo una formazione titolare in cui si sono rivisti molti dei protagonisti dell'ultima stagione, poi ha integrato a gara in corso innesti dall'Under 18 e nuovi giocatori portati dal mercato. Contro il Grifone, il Torino ha siglato un poker in 46' poi ha rischiato di farsi rimontare clamorosamente. Alla fine i granata hanno vinto per 4-3 col brivido, portando comunque a casa i primi tre punti della stagione.

Torino Primavera, l'undici titolare domina il Genoa per 60' — La prime indicazioni di campo parlano di un Torino Primavera che può contare su tante conferme. L'undici titolare visto contro il Genoa di fatto è rimasto quasi inalterato rispetto a quello che l'anno scorso è arrivato alla semifinale scudetto. Fanno eccezione tre slot: l'ex Spal Abati ha sostituito Passador (in prestito al Rimini in Serie C) tra i pali, Rettore ha preso il posto di N'Guessan (aggregato in Prima squadra con Juric) in difesa, Gabellini quello di Caccavo (in prestito alla Pergolettese in Serie C) come punta. Dunque, Scurto potrà contare in questa stagione su giocatori che hanno già accumulato tanta esperienza nel campionato Primavera. Un'esperienza che potrà essere determinante. E da loro sono arrivate le conferme più nette visto che nei primi 60' l'undici titolare del Torino ha dominato la partita mostrando un vero e proprio strapotere.