Primavera, Genoa-Torino 3-4: granata sull’ottovolante ma la prima è ok

Primavera, Genoa-Torino: il primo tempo

La stagione della Primavera granata inizia con un brivido. Al 7' la prima grande occasione del match sorride al Grifone. Sugli sviluppi di un corner alla sinistra di Abati spunta a rimorchio Palella che centra in pieno il palo. Subito dopo arriva la risposta del Torino, con un'accelerazione monstre di Savva poi chiuso senza fallo a due passi da Calvani. La partita si gioca su ritmi alti, Torino e Genoa danno battaglia. I granata si fanno vedere in occasione di un calcio di punizione dalla trequarti: Silva in battuta cerca Njie, ma il colpo di testa dello svedese termina di poco alto. Sul ribaltamento di fronte il Genoa sfrutta la discesa veloce di Fini, Antolini recupera ma solo per poco così la palla arriva sui piedi di Papadopoulos all'altezza del dischetto che costringe Abati al tuffo. Lo strappo decisivo il Torino lo dà al 20'. I granata vanno vicinissimi alla rete quando Abdellaoui, convinto di aver già guadagnato il rinvio dal fondo, lascia palla a Njie che scambia con Gabellini. L'attaccante prova a girarsi da posizione defilata e per poco non va in rete. Poco male, lo fa subito dopo. Ingenuità clamorosa di Scaravilli, che va al rinvio al posto di Calvani, ma ci mette troppo tempo: Gabellini va in pressing, Scaravilli accelera e calcia sulla schiena con la palla che entra direttamente in rete per l'1-o Torino. Il Genoa però è vivo e sfrutta un Torino a volte sbilanciato in avanti, così Fini al 28' si sgancia e si trova al tu per tu con Abati calciando però alto da ottima posizione. Al 31' però un lampo di qualità porta la Primavera di Scurto sul 2-0. La firma è di Zanos Savva, che si lancia in corsa e poi calcia col mancino a scendere direttamente dalla trequarti: Calvani prova ad arrivarci, ma non basta. Il Torino si diverte e fa divertire, così al 45' arriva anche il 3-0. Punizione guadagnata da Gabellini al limite dell'area, in battuta c'è Savva. Il cipriota non va al tiro, ma di tacco serve a rimorchio capitan Dellavalle che con uno splendido destro gonfia la rete regalandosi la soddisfazione del gol. Si a riposo sul 3-0.