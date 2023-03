Da quando esiste il Primavera 1 i granata però hanno vinto solamente a Vinovo, ma il successo manca da tanto tempo

Roberto Ugliono

È il giorno del Derby della Mole Primavera, la Juventus ospita il Torino a Vinovo e alle 18 ci sarà il calcio d'inizio (su ToroNews come sempre potrete leggere la diretta testuale). È una sfida storicamente complicata e intensa per entrambe le squadre, anche se negli ultimi anni lo è diventato ancora di più per il Toro. Scurto è pronto a giocarsi il suo secondo derby della Mole, dopo quello d'andata finito 4-3 per i bianconeri in rimonta a Vercelli. Per questo motivo i granata avranno voglia di prendersi una rivincita in una sfida che vale tanto anche per la classifica.

Torino Primavera, la vittoria nel derby manca da 4 anni: ora può valere tanto — L'ostacolo sarà chiaramente duro. Il Toro è reduce da cinque derby di fila persi e ora devono provare a invertire la rotta, nonostante la Juventus sia in un grande momento. Vero è che ogni anno cambiano le rose, quindi guardare lo storico non lascia grandi indicazioni su quello che ci si può aspettare in campo. Ma allo stesso tempo può essere un indizio. La Juve ha iniziato a investire tanto sui giovani e negli ultimi anni - grazie alle possibilità economiche del club - ha fatto passi in avanti da gigante. Ultimo nome uscito è quello di Yildiz che all'andata aveva portato alla rimonta della squadra allenata da Montero. La tendenza quindi non si era interrotta a Vercelli e quel precedente rimane una sfida da vendicare.

Eppure nelle prime tre stagioni di Primavera 1 il confronto era stato molto più equilibrato: due vittorie granata (con una terza in Coppa Italia, due pareggi (di cui uno nella stagione del Covid durante la quale non si giocò il ritorno al Filadelfia) e una vittoria bianconera. In quel periodo, tra l'altro, il Toro era rimasto imbattuto nelle sfide giocate a Vinovo, avendo ottenuto tutti e tre i successi in casa bianconera - tra cui quello in Coppa Italia nel 2017/18, la stagione del trionfo in finale contro il Milan - e anche il pareggio con Sesia in panchina. Insomma, la storia recente sorride comunque al Toro per quanto riguarda le partite a Vinovo. Oggi i ragazzi di Scurto possono provare a ritrovare i tre punti nel derby, che manca da quattro anni.