Torino Primavera, primo passo falso in due mesi: Milano resta un tabù

Zero punti a Milano in stagione per il Torino Primavera, che va ko contro i rossoneri e viene agganciato dalla Fiorentina

Torino Primavera, granata inceppati e ancora ko a Milano

Contro il Milan si è visto un Torino inceppato, troppo poco preciso in costruzione e ancora meno incisivo nella finalizzazione. La partita si era pure messa bene per i granata con il rigore realizzato da Dell'Aquila in avvio, ma da inizio secondo tempo in poi l'inerzia è passata totalmente dalla parte del Milan, che ha trovato un meritato pari e ha poi saputo sfruttare il rigore concesso dai granata allo scadere. La prestazione del Toro è stata generalmente sottotono. Tra errori difensivi - decisivi quelli di Dembelé e Makadji - e una scarsa propensione offensiva, i granata non sono stati in grado di fermare la spinta dei rossoneri e alla fine sono stati beffati. Si conferma così il tabù di Milano per il Torino, che quest'anno ha raccolto 0 punti nelle due trasferte meneghine (6 invece contro le milanesi a Vercelli). In casa dei rossoneri poi i granata non vincono ormai da ben sei anni.