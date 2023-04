Torino Primavera, scontro diretto per il secondo posto con la Fiorentina

La gara di Sesto Fiorentino è per i granata un crocevia importante. In ballo non c'è solo un secondo posto da riconquistare, ma anche la necessità di respingere gli attacchi delle più dirette inseguitrici, con Roma e Sassuolo in prima linea. L'ultima trasferta del Toro, contro il Milan, è stata una disfatta. I granata però restano la quarta squadra più prolifica del campionato fuori dalle mura amiche e cercheranno di far valere questo fattore sul campo. D'altro canto la Fiorentina va in cerca di riscatto dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e vorrà invertire subito la rotta davanti ai propri tifosi.

Primavera, i precedenti granata in Toscana

Il Torino Primavera non perde da due anni in terra toscana contro la Viola. L'ultima gara tra le due squadre era stata pirotecnica e terminò 3-2 per la Primavera allora allenata da Coppitelli: tra i marcatori uno è tra gli uomini di fiducia anche di Scurto, Alessandro Dellavalle. In campionato in generale i granata hanno perso solo un confronto in casa della Viola dal 2017 a oggi. Occhio però perché la Fiorentina è una squadra strutturata e all'andata lo ha dimostrato, pur perdendo 2-1. Per i granata far bene è un'occasione da non perdere.