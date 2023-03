Torino Primavera, secondo pari consecutivo e qualche rimpianto prima del derby

Il Torino Primavera si ferma sullo 0-0 contro il Cesena con qualche difficoltà e qualche rimpianto. Ora il derby

Irene Nicola

Il Torino Primavera deve accontentarsi di un altro pareggio, il secondo consecutivo, e rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria. La partita con il Cesena ha regalato poche emozioni, ma soprattutto non ha portato in dote gol e alla fine a prevalere è stato lo 0-0. Qualche rimpianto i granata però lo hanno al netto di tutto, sia per l'esito della gara sia per alcune situazioni.

Primavera, a Cesena gara bloccata e con poche occasioni — Al netto di una partita per lunghi tratti bloccata, il Torino avrebbe meritato qualcosa in più. Non è stata la miglior partita dei granata, ma nemmeno il Cesena è stato incisivo. La partita si è ben presto arenata e solo qualche scossone ha rischiato di compromettere l'equilibrio dello 0-0. I bianconeri si mangiano le mani per due occasioni nel primo tempo, la prima divorata da Gessaroli e la seconda murata invece da uno straordinario Pietro Passador. Il Torino invece ha cercato di aumentare il ritmo nella ripresa, ma non è riuscito a sfruttare quanto ha provato a creare, non trovando la rete. Tuttavia non sono arrivate occasioni pulite da entrambi le parte, fatta eccezione per una conclusione in area tentata da N'Guessan, che comunque è un difensore centrale.

Primavera, Torino poco concreto sottoporta — Ora il Torino deve fare i conti anche in termini di classifica con quanto raccolto nelle ultime uscite. I punti lasciati per strada sono 4 e potrebbero costringere i granata a dover accelerare per non perdere il treno delle prime. Per farlo servirà ritrovare anche il feeling con il gol. Al momento la squadra di Scurto sta avendo problemi di concretezza sottoporta, che stanno limitando i granata. Il Torino avrebbe potuto creare di più e sfruttare al meglio le occasioni. Qualcosa però non ha funzionato al meglio nella finalizzazione. Jurgens ad esempio è apparso più in difficoltà, ma va anche considerato che l'ex Inter ha trascinato i granata per tutto l'anno e adesso è giustamente in calo. Lo 0-0 e il secondo pareggio consecutivo lasciano quindi un po' di amaro in bocca, ma il Torino deve già voltare pagina. La prossima gara non è una partita qualsiasi ma il derby con la Juventus, in programma venerdì 10 marzo a Vinovo.