Torino Primavera, si costruisce il futuro: primo nodo il futuro di Coppitelli

Società e allenatore dovranno incontrarsi per decidere il proprio futuro, poi verrà programmata la stagione che inizierà il 10 luglio

ALLENATORE - Ovviamente il primo nodo da sciogliere sarà quello dell'allenatore. Federico Coppitelli sta andando a scadenza e quindi dovrà incontrarsi con la società per decidere cosa fare in futuro. La sensazione è che se la dirigenza dovesse voler continuare con lui, allora il matrimonio tra l'allenatore (terzo per panchine sulla Primavera granata) e il Toro continuerà. Difficile sbilanciarsi su quale possa essere però il verdetto finale. L'unica certezza è che nel giro di una, massimo due settimane si saprà di più sul futuro di Coppitelli con il Toro. Sarà decisivo quindi l'incontro tra l'allenatore e Ludergnani, dalla loro chiacchierata verrà fuori il verdetto. Le parti si devono vedere e parlare, per capire se si può continuare insieme. Al momento il dirigente non è in Italia, ma all'estero a caccia di nuovi talenti e per seguire in Croazia il torneo disputato dall'Under 17 terminato ai gironi. Al suo rientro poi verranno prese le decisioni, il tempo d'altronde è stretto.