Under 18, con Asta arriva la svolta: i 2004 si riscattano con una stagione positiva

Lo aveva detto Antonino Asta a poco meno di metà stagione: "I 2004 in passato erano etichettati come un'annata non felicissima, ora si stanno riprendendo tutto con gli interessi". A campionato concluso, si può dire che è andata proprio così. L'Under 18 è probabilmente la squadra delle giovanili che più ha stupito, considerando che le aspettative dopo lo scorso anno da incubo e quello precedente in cui si era raccolto poco erano basse. Sotto la guida di Asta e dello staff, il gruppo non solo è stato autore di una crescita di tutto livello ma ha anche sempre condotto un campionato di vertice. In due partite i torelli hanno ingranato, rimanendo poi sempre in lotta per le prime posizioni. Alla fine il campionato si è chiuso al quinto posto a quota 52 punti (15 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte), bottino valso un più che meritato accesso ai playoff - per un certo periodo i granata avevano addirittura accarezzato la qualificazione diretta alle semifinali scudetto. Se c'è un nodo di questa stagione, riguarda proprio i playoff contro la Spal, persi malamente. Ma è l'unico neo in una stagione che ha visto rinascere un gruppo che aveva bisogno di fiducia per poter sfruttare il lavoro tecnico degli anni passati e rendere al meglio.