Torino Primavera, solidità difensiva e cinismo: così si riavvicinano i playoff

Prova di forza dei granata contro il Sassuolo: seconda vittoria nel 2022 e giochi riaperti per il finale di stagione

SOLIDITA' - Quello visto contro il Sassuolo è un Torino che sa dominare, accettando duelli fisici - specialmente a centrocampo con Savini e Garbett - e proponendo il suo gioco. I granata si sono subito riversati in area, costringendo gli emiliani a puntare sulle ripartenze. E qui è stata brava la squadra di Coppitelli a gestirle, dimostrando il cambio passo avuto dal passaggio al 4-2-3-1. Uno dei problemi di inizio 2022 dei granata era proprio lasciare troppi spazi dietro, consentendo agli avversari di avere campo per colpire in contropiede - si era visto ad esempio nel derby. Contro il Sassuolo il problema non si è riproposto, sintomo di una fase difensiva che si sta assestando e di una maggiore solidità. Così si porta a due la striscia di gare senza subire gol, aspetto sottolineato anche da Coppitelli nel postpartita. ( QUI per leggere le sue parole ).

VITTORIA - L'altro aspetto su cui era necessaria una svolta riguardava la finalizzazione. Spesso il Torino aveva infatti dominato, ne è esempio lo scorso match col Genoa, senza però trovare lo spunto per prendere i tre punti e scivolando di conseguenza pian piano in classifica. Segnare al Sassuolo, miglior difesa del campionato, non era semplice ma Caccavo ha sfruttato al meglio l'errore di Miranda dimostrandosi cinico. E dopo il gol il Toro si è fatto ancora più insistente sfiorando il raddoppio più volte, sia con i colpi di testa di Dellavalle che con le incursioni di Pagani e Stenio a destra a cercare Akhalaia in area. Il bis non è arrivato, a volte per una questione di centimetri, ma l'insistenza con cui è stato cercato dimostra le qualità e la volontà di questo gruppo. Ora la testa va alla zona playoff che si riavvicina considerevolmente. Tornare a vincere è un'iniezione di fiducia per i ragazzi di Coppitelli, che ora vedono nuovamente vicino il sesto posto, ultimo slot per l'accesso alle fasi finali. Servirà continuità per raggiungere un obiettivo tornato alla portata dei granata.