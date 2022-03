Primavera, Coppitelli post Torino-Sassuolo 1-0: “Sono orgoglioso, partita coraggiosa”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Primavera del Torino al termine della partita valida per la 23^ giornata

Dopo la vittoria sul Sassuolo per 1-0 (QUI per leggere la cronaca), il tecnico del Torino Federico Coppitelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla prestazione del gruppo (QUI per leggere le pagelle): "Anche oggi abbiamo visto una partita molto equilibrata, dove forse abbiamo fatto meno rispetto ad altre uscite. Loro sono la squadra che subisce meno gol del campionato e sapevamo che sarebbe stato difficile creare occasioni nitide. Siamo riusciti a fare una partita coraggiosa accettando molti duelli, poi un episodio ha girato la gara a nostro favore. Nelle ultime cinque giornate abbiamo concesso solo due reti, stiamo sistemando la fase difensiva con il passare delle gare e questo è importante. Sono molto contento e orgoglioso dell’approccio di tutti".