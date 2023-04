Torino Primavera, superato dalla Viola: nel mirino lo scontro diretto

Nel conto va però inserita anche la Roma, che tra due giornate giocherà proprio contro la Fiorentina. Questo potrebbe essere un assist per il Toro, che però prima di tutto non deve sbagliare la gara di Firenze. I granata, infatti, dopo la Fiorentina avranno un cammino più agevole sulla carta rispetto alle altre. La Fiorentina, in particolare, ha ancora nel suo calendario anche la Juventus. I bianconeri la prossima settimana invece ospiteranno la Roma. Il vero fil rouge del finale di stagione delle tre squadre in corsa per il secondo posto è la Sampdoria. Tutte dovranno passare dai blucerchiati, che al momento hanno poco da chiedere al campionato e quindi possono essere l’ago della bilancia. Il Toro comunque in teoria ha il cammino con meno insidie. Fiorentina e Roma invece hanno più impegni (visto che si sfideranno in finale) e più complessi.