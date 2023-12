Torino Primavera, un 2023 da protagonista: i granata vogliono restare in alto

Il giudizio sul 2023 del Torino Primavera non può che essere estremamente positivo. Per darne un'idea in termini strettamente numerici basta sfogliare la classifica dei punti conquistati nell'anno solare in Primavera 1. I granata hanno ottenuto un bottino complessivo di 66 punti, il secondo migliore di tutta la categoria. I risultati sono frutto di una prima parte di 2023 in cui il Toro ha chiuso la stagione sportiva guadagnando il secondo posto nel girone unico e la semifinale scudetto, e una seconda parte di 2023 dove i granata si sono confermati in zona playoff (attualmente occupano il quinto posto) con la volontà di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel 2024. Ottenere il secondo miglior bottino del campionato è un risultato che testimonia a favore della bontà del lavoro dei granata e segna una forte discontinuità rispetto al 2022 quando il Toro aveva chiuso l'anno con 42 punti all'attivo ed era 12esimo nella stessa graduatoria. I segnali di crescita sono nitidi.

Torino Primavera, nel 2023 in evidenza gruppo e singoli. E nel 2024 i granata puntano a confermarsi

I punti riflettono un percorso di crescita continuo. La Primavera ha saputo costruire basi solide con Scurto alla guida, il gruppo è compatto e lavora coralmente, allo stesso tempo anche le qualità dei singoli sono venute fuori. Tanti sono i giovani che in qualche modo hanno iniziato ad affacciarsi così alla Prima squadra, partecipando ai ritiri con Juric o addirittura facendo il salto in Serie A. Il 10 febbraio 2023 Gineitis ha fatto l'esordio a San Siro nella massima serie, da agosto anche N'Guessan (ancora in attesa di esordio) è stabilmente in rosa con Juric. Nel frattempo diversi giovani hanno attirato lo sguardo della società, firmando contratti professionistici con il club granata. È il caso di Dembelé, mandato a far esperienza in Serie B al Venezia, dove sta iniziando a ritagliarsi il proprio spazio; ma anche di Dellavalle, Savva, Njie e Antolini, ormai pilastri del gruppo di Scurto a tutti gli effetti chiamati a trascinare la Primavera granata nel 2024 e attenzionati sempre da Juric. Dopo essere tornati protagonisti, i granata vogliono restarlo. I presupposti per continuare a far bene ci sono tutti.