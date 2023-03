Torino Primavera, un derby per la vetta: la posta in palio a Vinovo è alta

Il Torino Primavera affronterà domani la Juventus: derby d'alta quota per restare in alto

Redazione Toro News

I sogni d'alta quota del Torino Primavera passano per il derby. Sarà una stracittadina in cui granata e bianconeri tornano a giocarsi tanto, esattamente come era successo all'andata. D'altronde la zona playoff è quanto mai affollata e tutto resta da decidere. Con un passo falso si rischia di uscirne, con un successo si può arrivare invece al secondo posto. Ecco perché il derby si preannuncia particolarmente infuocato.

Torino Primavera, all'andata illusione e poi il ko — Già all'andata le aspettative in termini di spettacolo non erano state deluse. Il Torino Primavera si presentò al derby in rampa di lancio dopo un avvio sorprendente. I granata erano ancora una squadra che si stava amalgamando, ma faceva già intravedere delle potenzialità su cui poi Scurto ha continuato a lavorare con ottimi risultati. Il Toro aveva accarezzato già allora il successo nel derby, ma era poi caduto con un tonfo facendosi rimontare dal 2-0 al 4-2. Da allora i granata hanno continuato però il loro percorso, confermandosi nei mesi tra le teste di serie del campionato e arrivando anche in vetta. Ora arriva il ritorno e questo Torino ha più consapevolezze per giocarsi un nuovo derby.

Torino Primavera, il derby pesa ed è un'occasione per restare tra le big — Torino e Juventus sono dirette concorrenti per la vetta del campionato. Il Lecce al momento ha preso un po' di vantaggio su tutte, ma gli scontri diretti possono scombinare la situazione in cima alla classifica. E uno di quelli da monitorare è sicuramente il derby. La Juventus ci arriva con 1 lunghezza in più rispetto al Torino e occupando il quinto posto a quota 39 punti. La squadra di Scurto è subito dietro, sesta, ferma a quota 38, ma a due soli punti di distacco dal secondo posto. Tutto è quindi in bilico. Da tempo Juventus e Torino non arrivavano alla gara di ritorno con la consapevolezza che il derby potesse rappresentare uno snodo cruciale per gli obiettivi stagionali. Domani invece peserà anche l'importanza della partita. La posta in palio è alta, si gioca per continuare a inseguire le fasi finali.