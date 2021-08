Torino Under 18, inizia l’era Asta: squadra ancora incompleta

I 2004 partono in 15 in attesa di rinforzi dal mercato e di capire quali 2004 continueranno con la Primavera

L’Under 18 del Torino ha iniziato la sua stagione agli ordini di Antonino Asta e il suo staff. In mattinata la squadra si era sottoposta alle consuete visite mediche rito più tamponi e test sierologici, mentre nel pomeriggio al Nitti c’è stata la prima seduta. Un allenamento in cui i ragazzi sono stati subito sollecitati dal punto di vista dell’intensità negli esercizi tecnici proposti, ma ancora niente carichi. Ci sarà tempo nei prossimi giorni per poter iniziare a lavorare anche sull’aspetto atletico.

LA SQUADRA - Il gruppo - intanto - ancora dev’essere formato. Agli ordini di Asta oggi c’erano appena 15 ragazzi (di cui 2 portieri) ed è chiaro che al momento la squadra non sia completa. Tra questi c’erano anche tre ragazzi in prova sui quali il Torino dovrà decidere il da farsi. Così come andrà capito il futuro dei 2004 presenti in Primavera. Alcuni potrebbero essere dei rinforzi durante la stagione così da arricchire la rosa di Asta, per la quale comunque dovrà intervenire il mercato. Al di là dell’aspetto numerico, l’annata va rinforzata adeguatamente così da poter costruire una base per la prossima stagione, quando i 2004 faranno il campionato Primavera. Il lavoro dell’Under 18, d’altronde, è finalizzato a questo, creare delle basi importanti così da essere competitivi la stagione successiva. Oggi questo lavoro è iniziato e a guidare i ragazzi c’è un allenatore che ha grande esperienza e che sa cosa sia il Torino. Un ottimo punto di partenza.