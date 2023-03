Torino Under 18, ottimo avvio al Torneo di Viareggio: esordio che fa ben sperare

Meglio di così il Torino di Asta non poteva iniziare il torneo di Viareggio. È pur vero che dall’altra parte non c’era un avversario di alto livello, perché tra i granata e il Pontedera ci sono diverse categorie di differenza, ma poi si sa che nel calcio può succedere di tutto. Il Torino invece si è imposto con un secco 6-0 ( QUI per gli aggiornamenti della partita ). L’aver cominciato con questa autorità può far ben sperare per il futuro e soprattutto ha iniziato a ripagare la curiosità di vedere la squadra.

Torino Under 18, a Viareggio buona partenza e bene anche i prestiti

C’era voglia di vedere i ragazzi in prestito e le risposte sono state ottime. Iacovoni, attaccante della Triestina, ha segnato una doppietta e ha fatto vedere di essere un ragazzo interessante. L’altro nome su cui c’era attenzione era Azizi. Lui era stato mandato in prestito all’Asti in estate e ora è tornato per il Viareggio. Il centrocampista albanese, che in Serie D ha già collezionato 28 presenze e segnato 2 gol, sta dimostrando che una seconda chance per la prossima stagione potrebbe anche meritarsela. Il Viareggio sarà la sua vetrina.