Torino Under 18, prima parte di stagione difficoltosa ma con segni di riscatto

Under 18, il bilancio della prima parte di stagione

L'Under 18 granata ha chiuso l'anno al 14esimo posto in classifica con 11 punti in 13 giornate. I torelli pagano un avvio di stagione molto difficoltoso, condizionato da assenze importanti e di lungo corso specie nel reparto di centrocampo e da risultati che sono mancati anche quando le prestazioni sono diventate più positive. Le prime uscite di campionato sono state negative, con lo score delle prime sette partite che parla da sé: un pareggio a reti bianche con l'Atalanta in mezzo a sei ko. Inevitabilmente i granata sono scivolati in classifica, occupando le ultime posizioni. A quel punto serviva una reazione, attesa non solo da La Rocca ma anche da un gruppo che ha sempre dato la sensazione di non volersi lasciar andare consapevole di aver raccolto quasi nulla anche quando non lo avrebbe meritato. La svolta arriva a metà novembre con la vittoria per 4-1 sul Sassuolo, il primo squillo granata in campionato. Il Toro prende respiro e si conferma anche nella giornata successiva pareggiando con la Sampdoria, prima di un altro piccolo momento di flessione gestito però con maggior lucidità rispetto alle difficoltà di inizio campionato. I torelli così si sono nuovamente rialzati a fine 2023, andando a vincere con Frosinone e Verona e risalendo parzialmente la china. Il quattordicesimo posto non può soddisfare ma resta un passo in avanti rispetto a inizio campionato - 1 punto dall'avvio fino a inizio novembre, 10 tra novembre e dicembre - e soprattutto permette di avvicinare la metà classifica riducendo l'ampio ritardo accumulato nelle prime giornate. Ora l'obiettivo è approcciarsi a un 2024 in cui confermare la svolta e dar seguito ai segni di riscatto.