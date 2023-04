Torneo di calcio femminile “Pina Cipriani”, presenti le giovanili del Torino

Il Torino sarà presente in una vetrina del calcio femminile particolarmente significativa

Tutto pronto per la seconda edizione del torneo di calcio femminile “Pina Cipriani”, in programma a Mappano lunedì 24 e martedì 25 aprile.

Una manifestazione che annovera ai nastri di partenza squadre di primissimo piano del panorama calcistico nazionale. Due le categorie impegnate, under 15 e under 17.

Lunedì 24 dedicato alle ragazze under 15, con al via le formazioni di Atalanta, Juventus e Monza nel girone A; Genoa, Inter e Torino nel gruppo B. Il giorno seguente sarà la volta delle giovani promesse under 17, categoria che vedrà protagoniste Genoa, Juventus e Milan nel girone A; Inter, Monza e Torino nel B.