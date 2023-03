I profili e l'identikit dei giocatori presi in prestito per la manifestazione da Ruggero Ludergnani

Roberto Ugliono

L'identikit con cui Ruggero Ludergnani è andato a pescare i giovani da prendere in prestito per il Torneo di Viareggio è chiaro: al Torino sono arrivati ragazzi con buona esperienza giovanile e soprattutto che hanno iniziato ad assaporare l'aria dei grandi. Dei cinque giocatori arrivati, tre sono titolari in Serie D, uno ha già esordito in Serie C (Iacovoni della Triestina) e soltanto uno (Giovannini del Cesena) deve ancora calcare manti erbosi con i compagni più grandi, ma è anche l'unico 2005 della lista (gli altri sono tutti 2004).

Torneo di Viareggio, i prestiti del Torino: giovani con esperienza tra i grandi — Tra i volti c'è ovviamente anche una vecchia conoscenza come Bilario Azizi, che quest'anno è in Serie D in prestito all'Asti e gioca da protagonista, ma nel suo bagaglio ha anche diverse partite con le nazionali giovanili albanesi. Insomma, un ragazzo che ha esperienza e che ora sta provando a giocarsi una futura riconferma nel Torino (magari come fuoriquota nella prossima Primavera). Obiettivo probabilmente condiviso da tutti, che ora si giocano carte importanti per il loro futuro.

Dalla D arrivano anche Dimitri Roszack e Antonino De Marco, due che stanno giocando da titolari nelle loro squadre (rispettivamente Ilvamaddalena e Vibonese) e al Viareggio possono portare la loro esperienza. Chi ne ha da vendere è sicuramente Iacovoni, che è partito alla grande con una doppietta. L'attaccante di proprietà della Triestina ha esordito segnando al Viareggio dopo aver lasciato momentaneamente il suo club con cui ha già collezionato 4 presenze in Serie C. Discorso diverso per Giovannini. Il ragazzo a Cesena con la Primavera sta facendo benissimo nonostante le difficoltà del club in Primavera 1: 11 gol e 4 assist in campionato. Lui, però, sta giocando da sottoleva e chissà che magari non possa essere un rinforzo per la Primavera del futuro.