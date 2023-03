Torneo di Viareggio: Torino, le combinazioni per il passaggio del turno

Ecco cosa serve al Torino di Asta per passare il girone nel Torneo di Viareggio: la situazione in classifica

Infatti, il regolamento del Torneo di Viareggio, prevede che a parità di punti si guardi alla differenza reti. Il Torino è a +6 e deve evitare una sconfitta contro l’APIA per 7-0 (che sarebbe comunque clamorosa). Questo perché gli incastri sono favorevoli al Toro. Pontedera e Don Torcuato si mangeranno punti a vicenda, mentre gli australiani devono vincere per forza e per essere sopra al Torino hanno bisogno di segnare almeno 5 gol. Insomma gli incastri sorridono ai granata, che però possono provare a chiudere in testa al girone questa prima fase del torneo di Viareggio.