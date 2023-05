UFFICIALE: Torino, per Antolini rinnovo 2027 con vista sulla prima squadra

L'esterno ex Chievo Verona rimarrà in granata altri quattro anni

Girava già nell'aria la notizia, ma ora è ufficiale: Jacopo Antolini ha rinnovato fino al 2027. Lo ha annunciato il Torino FC tramite i suoi canali social e il sito ufficiale. Il ragazzo della Primavera, ex Chievo Verona, è un esterno di qualità che fa del dinamismo e della grinta le sue armi migliori. Spesso Antolini, che fatto parte anche della squadra di Juric in ritiro in Austria, ha dovuto giocare con il freno a mano tirato (a causa di diversi infortuni), ma le prestazioni sono sempre state buone e questo rinnovo è il giusto premio per l'ottima annata. Per lui c'è in vista un futuro nell'orbita della prima squadra. Questo il comunicato: