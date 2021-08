UFFICIALE – Il 2004 Bordian è un nuovo giocatore del Torino

La società granata ha annunciato ufficialmente un altro colpo in entrata per il proprio settore giovanile

Come già anticipato da ToroNews nei giorni scorsi, il difensore classe 2004 Ion Bordian è un nuovo giocatore del Torino. Lo ha annunciato la società granata sui propri canali ufficiali dando il benvenuto all'ex calciatore del Chievo Verona. Il ragazzo, che già ieri ha svolto il primo allenamento con la squadra agli ordini di Antonino Asta e il suo staff, nella prossima stagione giocherà nel settore giovanile granata dopo essere rimasto svincolato in seguito al fallimento del club veneto. La sua destinazione al momento è la squadra Under 18.